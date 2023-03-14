Ракетний удар по Краматорську: кількість постраждалих збільшилась

Внаслідок ракетного удару по Краматорську 14 березня збільшилась кількість постраждалих – наразі відомо про дев'ятьох людей. Одна людина загинула.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, у місті пошкоджено дев'ять багатоповерхівок, дитсадок, будівлю Ощадбанку та два цивільні автомобілі.

Комунальники усувають наслідки атаки.

Нагадаємо, 14 березня, близько 08:20 росіяни завдали удару по Краматорську Донецької області. Зокрема, ударили по житловому багатоповерховому будинку. Вибух у центрі міста пролунав під час повітряної тривоги.

Президент України Володимир Зеленський показав відео з місця трагедії у Краматорську.

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