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Українські захисники збили ворожий безпілотник, ймовірно, "Орлан-10"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Українські захисники збили ворожий безпілотник, ймовірно, "Орлан-10"

Фото ілюстративне / Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

"Приземлили" ворожий безпілотник повітряне командування "Схід".

У вівторок, 14 березня, українські військові збили над Дніпропетровською областю російський безпілотник, який розвідував територію.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської області Сергій Лисак.

"Наші військові "приземлили" черговий ворожий безпілотник. Ймовірно, це був Орлан-10.  Дякую захисникам із повітряного командування "Схід", що вдень і вночі стережуть небо над регіоном", - написав він.

Нагадаємо, за пів дня 14 березня тричі лунала масштабна повітряна тривога. Крайня звучала близько 14:30. Під час однієї із ранкових тривог росіяни завдали ракетного удару по Одещині. Вони застосували тактичну авіацію. Цілі було знищено над морем, але уламками і вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садок на узбережжі та кілька приватних будинків навколо.

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Дата публікації
Перегляди
399
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