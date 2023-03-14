Українські захисники збили ворожий безпілотник, ймовірно, "Орлан-10"

У вівторок, 14 березня, українські військові збили над Дніпропетровською областю російський безпілотник, який розвідував територію.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської області Сергій Лисак.

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"Наші військові "приземлили" черговий ворожий безпілотник. Ймовірно, це був Орлан-10. Дякую захисникам із повітряного командування "Схід", що вдень і вночі стережуть небо над регіоном", - написав він.

Нагадаємо, за пів дня 14 березня тричі лунала масштабна повітряна тривога. Крайня звучала близько 14:30. Під час однієї із ранкових тривог росіяни завдали ракетного удару по Одещині. Вони застосували тактичну авіацію. Цілі було знищено над морем, але уламками і вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садок на узбережжі та кілька приватних будинків навколо.

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