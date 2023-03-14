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У Москві над одним із аеропортів помітили невідомий безпілотник

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Москві над одним із аеропортів помітили невідомий безпілотник

Фото: Associated Press

Офіційних коментарів влада країни-агресорки не опублікувала.

У вівторок, 14 березня, у Москві над аеропортом "Внуково" помітили невідомий безпілотник. 

Про це пише російський пропагандистський телеграм-канал Mash. 

Працівники аеропорту повідомили про невідомий БпЛА до поліції. Офіційних коментарів влади країни-агресорки немає. 

"За нашими даними, квадрокоптер рухався з боку селища Московський - літав біля злітно-посадкової смуги. Це могло призвести до затримки десятка рейсів", - пишуть російські пропагандисти. 

Нагадаємо, влада Москви через розгортання систем протиповітряної оборони надає накази знищити дерева в парках та лісах, зокрема в парку-заповіднику "Лосиний острів".

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Дата публікації
Перегляди
831
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