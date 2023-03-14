У Москві над одним із аеропортів помітили невідомий безпілотник

Офіційних коментарів влада країни-агресорки не опублікувала.
У вівторок, 14 березня, у Москві над аеропортом "Внуково" помітили невідомий безпілотник.
Про це пише російський пропагандистський телеграм-канал Mash.
Працівники аеропорту повідомили про невідомий БпЛА до поліції. Офіційних коментарів влади країни-агресорки немає.
"За нашими даними, квадрокоптер рухався з боку селища Московський - літав біля злітно-посадкової смуги. Це могло призвести до затримки десятка рейсів", - пишуть російські пропагандисти.
Нагадаємо, влада Москви через розгортання систем протиповітряної оборони надає накази знищити дерева в парках та лісах, зокрема в парку-заповіднику "Лосиний острів".
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