У Москві над одним із аеропортів помітили невідомий безпілотник

У вівторок, 14 березня, у Москві над аеропортом "Внуково" помітили невідомий безпілотник.

Про це пише російський пропагандистський телеграм-канал Mash.

Працівники аеропорту повідомили про невідомий БпЛА до поліції. Офіційних коментарів влади країни-агресорки немає.

"За нашими даними, квадрокоптер рухався з боку селища Московський - літав біля злітно-посадкової смуги. Це могло призвести до затримки десятка рейсів", - пишуть російські пропагандисти.

Нагадаємо, влада Москви через розгортання систем протиповітряної оборони надає накази знищити дерева в парках та лісах, зокрема в парку-заповіднику "Лосиний острів".

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