У Москві пролунала повітряна тривога: що сталося

Останнім часом у Росії часто оголошують сигнал повітряної тривоги: або хакерська атака, або перевірка системи оповіщення.
У четвер, 9 березня, у Москві по радіо і телебаченню оголошували про повітряну тривогу та закликали негайно пройти до укриттів.
Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди із посиланням на МЧС РФ.
Пропагандисти відразу заявили про злом серверів радіостанцій та телеканалів.
"У Москві прозвучала хибна інформація про оголошення повітряної тривоги. Це наслідок злому серверів радіостанцій та телеканалів", - цитує кремлівське видання ТАСС заяву МНС РФ.
На відео, поширених у телеграм-каналах, видно, як на телеекранах з'явилося тривожне повідомлення: "Всі терміново в укриття!". А після цього показали мапу Росії.
Нагадаємо, у Росії нещодавно лунали сирени, які сповіщали про ракетну небезпеку. За інформацією місцевих пабліків, вранці 28 лютого у РФ транслювали на радіо та телебаченні попередження про загрозу удару.
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