У Москві пролунала повітряна тривога: що сталося

Останнім часом у Росії часто оголошують сигнал повітряної тривоги: або хакерська атака, або перевірка системи оповіщення.

У четвер, 9 березня, у Москві по радіо і телебаченню оголошували про повітряну тривогу та закликали негайно пройти до укриттів.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди із посиланням на МЧС РФ.

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Пропагандисти відразу заявили про злом серверів радіостанцій та телеканалів.

"У Москві прозвучала хибна інформація про оголошення повітряної тривоги. Це наслідок злому серверів радіостанцій та телеканалів", - цитує кремлівське видання ТАСС заяву МНС РФ.

На відео, поширених у телеграм-каналах, видно, як на телеекранах з'явилося тривожне повідомлення: "Всі терміново в укриття!". А після цього показали мапу Росії.

Нагадаємо, у Росії нещодавно лунали сирени, які сповіщали про ракетну небезпеку. За інформацією місцевих пабліків, вранці 28 лютого у РФ транслювали на радіо та телебаченні попередження про загрозу удару.

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