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В Москве раздалась воздушная тревога: что произошло

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
7081
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В Москве раздалась воздушная тревога: что произошло

Фото: Getty Images

В последнее время в России часто объявляют сигнал воздушной тревоги: либо хакерская атака, либо проверка системы оповещения.

В четверг, 9 марта, в Москве по радио и телевидению объявляли о воздушной тревоге и призвали немедленно пройти в укрытия.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды со ссылкой на МЧС РФ.

Пропагандисты сразу заявили о взломе серверов радиостанций и телеканалов.

"В Москве прозвучала ошибочная информация об объявлении воздушной тревоги. Это следствие взлома серверов радиостанций и телеканалов", — цитирует кремлевское издание ТАСС заявление МЧС РФ.

На видео, распространенных в телеграмм-каналах, видно, как на телеэкранах появилось тревожное сообщение: "Все срочно в укрытие!" А после этого показали карту России.

Напомним, в России недавно звучали сирены, извещавшие о ракетной опасности. По информации местных пабликов, утром 28 февраля в РФ транслировали по радио и телевидению предупреждение об угрозе удара.

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Дата публикации
Просмотры
7081
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