В Москве раздалась воздушная тревога: что произошло

В последнее время в России часто объявляют сигнал воздушной тревоги: либо хакерская атака, либо проверка системы оповещения.
В четверг, 9 марта, в Москве по радио и телевидению объявляли о воздушной тревоге и призвали немедленно пройти в укрытия.
Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды со ссылкой на МЧС РФ.
Пропагандисты сразу заявили о взломе серверов радиостанций и телеканалов.
"В Москве прозвучала ошибочная информация об объявлении воздушной тревоги. Это следствие взлома серверов радиостанций и телеканалов", — цитирует кремлевское издание ТАСС заявление МЧС РФ.
На видео, распространенных в телеграмм-каналах, видно, как на телеэкранах появилось тревожное сообщение: "Все срочно в укрытие!" А после этого показали карту России.
Напомним, в России недавно звучали сирены, извещавшие о ракетной опасности. По информации местных пабликов, утром 28 февраля в РФ транслировали по радио и телевидению предупреждение об угрозе удара.
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