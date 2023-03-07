В Москве загорелось здание Министерства внутренних дел: видео

В Москве во вторник, 7 марта, загорелся пожар в помещении Министерства внутренних дел России.

Об этом сообщают российские пропагандисты.

Возгорание в главном здании МВД в Москве на улице Петровка,38 произошло 7 марта после обеда. Пропагандисты утверждают, что там разгорелся пожар на третьем этаже. Горят якобы стройматериалы.

На место инцидента уже выехали пожарные.

Россияне сообщают, что на место инцидента приехали 9 автомобилей МЧС и скорая помощь. Они также публикуют видео с места происшествия.

Напомним, 5 марта в городе-спутнике российской столицы Москвы Видном после взрыва вспыхнул пожар на местном коксогазовом заводе. Языки пламени и клубы дыма высоко поднимаются над территорией предприятия.

Читайте также: