У Москві спалахнула будівля Міністерства внутрішніх справ: відео

У Москві у вівторок, 7 березня, спалахнула пожежа у приміщенні Міністерства внутрішніх справ Росії.

Про це повідомляють російські пропагандисти.

Займання у головній будівлі російського МВС у Москві на вулиці Петровка,38 сталось 7 березня після обіду. Пропагандисти стверджують, що там спалахнула пожежа на третьому поверсі. Зайнялись нібито будматеріали.

На місце інциденту уже виїхали пожежники.

Росіяни повідомляють, що на місце інциденту приїхали 9 автомобілів МНС та швидка допомога. Вони також публікують відео з місця події.

Нагадаємо, 5 березня у місті-супутнику російської столиці Москви Видному після вибуху спалахнула пожежа на місцевому коксогазовому заводі. Язики полум'я та клуби диму високо піднімаються над територією підприємства.

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