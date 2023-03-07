Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Москві спалахнула будівля Міністерства внутрішніх справ: відео

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1053
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Москві спалахнула будівля Міністерства внутрішніх справ: відео

Фото: Вікіпедія

Пожежа сталась на третьому поверсі.

У Москві у вівторок, 7 березня, спалахнула пожежа у приміщенні Міністерства внутрішніх справ Росії. 

Про це повідомляють російські пропагандисти. 

Займання у головній будівлі російського МВС у Москві на вулиці Петровка,38 сталось 7 березня після обіду. Пропагандисти стверджують, що там спалахнула пожежа на третьому поверсі. Зайнялись нібито будматеріали. 

На місце інциденту уже виїхали пожежники. 

Росіяни повідомляють, що на місце інциденту приїхали 9 автомобілів МНС та швидка допомога. Вони також публікують відео з місця події.

Нагадаємо, 5 березня у місті-супутнику російської столиці Москви Видному після вибуху спалахнула пожежа на місцевому коксогазовому заводі. Язики полум'я та клуби диму високо піднімаються над територією підприємства.

Читайте також:

Ефект бумеранга спрацював - у Москві вибухи, ситуація на фронтах - воєнний дайджест

Ефект бумеранга спрацював - у Москві вибухи, ситуація на фронтах - воєнний дайджест

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1053
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація