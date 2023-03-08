Путін під час привітання вказав, де місце жінкам в Росії, і підняв за них келих шампанського (відео)

Цікаво, що в цьогорічному привітанні Путін уже не обіцяв матерям Росії не відправляти їхніх синів, строковиків, на війну.

Російський диктатор Володимир Путін у Кремлі привітав жінок із Міжнародним жіночим днем та вручив державні нагороди. Зокрема, під час вітань президент країни-агресорки наголосив на "особливій" місії материнства, яка "дарована Всевишнім" і яка "цінується вище за все".

Відеопривітання російського диктатора публікують засоби масової пропаганди.

Так, Путін під час церемонії нагородження розпинався на важливості материнства і що "і чоловіки, і жінки з'являються на світ насамперед завдяки жінкам", а опісля пішов до них із келихом ігристого, щоб випити за їхнє здоров'я.

"У нормальному здоровому суспільстві вона цінується вище за все, і в нашому, тим більше. Чому тим більше? Тому що у нас здорове суспільство, засноване на наших історичних традиціях", — наголосив Путін.

"Медуза" звернула увагу на цікаву деталь, що в цьогорічному привітанні Путіна не було вже про те, що він обіцяє матерям не відправляти строковиків на війну до України.

Нагадаємо, колишній президент США Трамп допустив домовленість із Путіним щодо "захоплення частини України": ЗМІ пояснили його заяву.

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