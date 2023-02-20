Весілля, де замість квітів у букеті нареченої було 4 кг червоної цибулі: такого ви ще не бачили

Як і чому наречена із Філіппін замінила квіти на червону цибулю у весільному букеті читайте в матеріалі ТСН.ua

Для власного весілля, яке відбулося у січні цього року 28- річна наречена з Філіппін Ейпріл Ліка Біоррей-Нобіс замовила замість букета із квітів букет із червоної цибулі, вагою у 4 кг.

Весільний букет/RR Production

Таке несподіване рішення було прийнято через практичні міркування. Цибуля в країні подорожчала настільки, що вважається розкішшю. А після весілля букет з цибулі можна використати на кухні, крім того, такий букет практичніший ніж квіти.

Весільний букет з цибулі/RR Production на Facebook

Для розуміння ціни на цибулю на Філіппінах сьогодні на 457% вищі за середньосвітові, за повідомленням Time цибуля тепер коштує 14,50 сінгапурських доларів (600 песо), а це на хвилиночку 450 гривень.за кілограм! Це дорожче за м'ясо і навіть вище за мінімальну денну заробітну плату в країні.

Наречена побачила букет з цибулі в соціальних мережах та вирішили використати цю ідею для власного весілля з практичних міркувань — квіти зрештою викинуть, а цибулю можна використовувати та після весілля. Таким чином вона реалізувала цю ідею, і її чоловік також підтримав її.

Дружки нареченої також мали букети з червоної цибулі. Цим овочем були прикрашений зал і ведучі церемонії.

Весільний букет/фото RR Production на Facebook.

Після весілля Ейпріл Ліка Біоррей-Нобіс та її чоловік дарували цибулю як сувенір кожному гостю, запрошених було 150 людей.

Однак наречена не кидала букет, щоб уникнути можливих травм.

Крім практичності та унікальності цибульний букет зрештою заощадив парі гроші.

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