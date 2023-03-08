Падіння ВВП України в лютому: Мінекономіки оцінило ситуацію

У лютому 2023 року падіння ВВП України становило 26% (±2%). Міністерство економіки України оцінило це, як кращий за показник січня - 32% (±2%).

Про це свідчать оперативні оцінки Мінекономіки, а також заява першої віцепрем'єрки, міністерки економіки України Юлії Свириденко.

"У лютому 2023 року економічна активність поступово відновлювалась, ураховуючи суттєве зменшення дефіциту електроенергії та скорочення тривалості відключень завдяки відновленню роботи усіх доступних видів генерації в енергосистемі з середини лютого. Виграна Україною "енергетична війна" додала оптимізму бізнесу, який покращив свої настрої щодо майбутнього та активізував діяльність. В цілому, економічний фронт тримається - економіка продовжує функціонувати, адаптуватися, відновлюватися", - сказала перша віцепрем'єрка, міністерка економіки України Юлія Свириденко

За інформацією Свириденко, у лютому 2023 року порівняно з січнем того ж року дещо ситуація у промисловості України. Це сталося завдяки зниженню тиску дефіциту електроенергії, з урахованням запуску в роботу 9 атомних блоків.

Також у лютому ракетних ударів по українських об’єктах електроенергетики було завдано менше ніж у січні поточного року, а їх негативний вплив ще й нівелювався більшою адаптивністю виробників.

"За оцінками Мінекономіки, покращується ситуація в багатьох галузях економіки. Так, у транспортній сфері відбулося поступове відновлення активності за всіма ключовими видами транспорту, окрім авіаперевезень, діяльність яких наразі не здійснюється через військові дії.

У Мінекономіки запевнили про покращення ситуації у с/г галузі. Зокрема, тваринництво поступово адаптується до складних умов функціонування.

"У регіонах, які відносно менше постраждали від війни і куди релокувалися фермери з прифронтових територій, суттєво покращились очікування ділової активності сфери торгівлі, яка є чутливою до змін попиту", - заявили у міністерстві.

Ба більше, наразі поступово покращується ситуації і у будівельній сфері.

"Це сталося через те, що на деокупованих територіях активізовуються будівельні роботи, зокрема з відновлення зруйнованих чи пошкоджених житлових, виробничих, а також інфраструктурних об'єктів", - пояснили в Мінекономіки.

Додамо, що повноцінне відновлення економіки України очікується в наступних роках. Про це йшлося прогнозах НБУ, де було зазначено, що 2024 року економіка України зросте на 4,1%, а 2025 року - ще на 6,4%.

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