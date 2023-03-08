Резніков про підрив "Північних потоків": "Це комплімент, але це не наша діяльність"

Міністр запевнив, що підриви газопроводів не мають жодного стосунку до України.

Міністр оборони України Олексій Резніков відкинув причетність начебто "проукраїнської групи" до підриву газопроводів "Північний потік".

Про це очільник оборонного відомства заявив перед початком зустрічі міністрів оборони у Швеції 8 березня.

Резніков назвав дивною публікацію видання New York Times про причетність "проукраїнської групи" до підриву "Північних потоків".

"Для мене це трохи дивна історія. Це не має до нас стосунку. Думаю, розслідування офіційних органів зʼясує всі подробиці. Це комплімент для наших сил спеціального призначення, але це не наша діяльність", – розповів очільник Міноборони України.

Нагадаємо, напередодні видання NYT із посиланням на анонімних чиновників, які мають дані розвідки США, повідомило, що до диверсії на "Північних потоках" може бути причетна "проукраїнська група". При цьому джерела повідомили, що в них немає інформації про те, що президент України Володимир Зеленський чи хтось зі спецслужб країни міг знати про вибухи на газопроводах.

Коментуючи цю інформацію, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що держава не має жодного стосунку до вибухів на "Північних потоках".

Європейська та американська розвідки не мають даних, які б дозволяли довести причетність українських офіційних осіб до підривів газопроводів "Північний потік".

"Північні потоки" підірвали - знайдено сліди вибухівки

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