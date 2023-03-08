Джамала замилувала фанів, переспівавши хіт Майлі Сайрус Flowers

Українська співачка Джамала потішила прихильників своїм співом.

Виконавиця переспівала хіт американської артистки Майлі Сайрус – Flowers. Відповідним роликом Джа поділилася у своєму Instagram. На відео співачка стоїть в масивних сонцезахисних окулярах та блискучому вбранні та у власній манері співає Flowers.

"Ми можемо купити собі квіти. Можемо боротися за своє сьогодні й завтра. Нам під силу все. А ще можемо бути крейзі, коли захочемо", - зазначила артистка.

Джамала зробила це з нагоди 8 Березня. Зокрема, композиція Flowers стала своєрідним гімном жінок. У пісні Flowers американка співає про те, вона сильна жінка та сама може про себе потурбуватися. Зокрема, переклад приспіву такий:

Я можу сама собі купити квіти,

Написати своє ім’я на піску,

Розмовляти з собою годинами,

Бачити те, що ти не розумієш,

Я можу відвести себе на танці

І можу тримати свою власну руку,

Так, я можу любити себе краще, ніж ти.

Можу любити себе краще, я можу любити себе краще, хлопче

Нагадаємо, нещодавно гурт Kalush Orchestra теж у своїй манері переспівав популярну пісню. Артистки заспівали народну композицію "Парова машина", яка останнім часом стала вірусною у Мережі.

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