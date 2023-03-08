8 Березня в Україні: зірки розповіли про своє ставлення до свята

Щороку 8 Березня у світі святкують Міжнародний день жінок. Це свято запровадили, аби відстоювати правда жінок.

В Україні цей день вважається державним вихідним і його святкують. Утім, 8 Березня зводиться до подарунків та квітів, а не до боротьби за права жінок з ходами та демонстраціями, і багато хто це пов'язує з Радянським Союзом. Тож, цього року в країні виникли дискусії.

Одні пропонують припинити святкувати Міжнародний день жінок 8 Березня, а обрати іншу дату, інші ж переконані, що свято треба залишити, адже воно взагалі не пов'язане з СРСР.

Українські знаменитості у своїх привітаннях з Міжнародним днем жінок поділилися думками щодо цього. Деякі вважають, що 8 Березня треба залишити, деякі пропонують обрати іншу дати, а деякі ж взагалі переконані, що для шанування прав жінок не потрібен особливий день, адже це треба робити постійно.

Катерина Осадча

Ведуча вважає, якщо потрібен день у календарі, аби жінкам приділяли більше уваги, то він обов'язково має бути. Утім, якщо не влаштовує 8 Березня, то, на думку Осадчої, можна обрати іншу дати і зробити її святковою.

"Зараз думки розійшлися, чи звертати увагу на цей день, але моя думка, що якщо жінки отримають трохи більше уваги і для цього потрібен день, то нехай він буде, але можна обрати іншу дату в календарі, але поки так як є", - поділилася Катерина.

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

Ведуча також пригадала, як працювала в Парижі. Там 8 Березня не був вихідним днем, утім жінок вітали квітами і організовували їм своєрідне свято.

"Не знаю, як зараз, але я пам'ятаю, як у нашій модельній агенції в Парижі дівчатам дарували квіти в цей день, він не був вихідним, але був таким собі святом уваги до жінок, що нам було тоді приємно", - пригадала ведуча.

Тарас Цимбалюк

Актор зазначив, що для нього байдуже, чи буде 8 Березня святом жінок, чи оберуть інший день, чи його взагалі не буде. На думку знаменитості, незалежно від дати у календарі, чоловіки мають приділяти увагу жінці щодня.

"Можна скасовувати восьме Березня… можна переносити це свято… Але кожна жінка - це окраса людства, і це потрібно пам'ятати щодня. Бережіть своїх жінок! Саме вони роблять нас справжніми чоловіками!" – зазначив Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк зі своєю дівчиною / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Наталія Могилевська

Виконавиця проти, аби скасовували свято 8 Березня. Артистка хоче, аби цей день залишився святковим у календарі. Тож, поки його не скасували, знаменитість пропонує відсвяткувати.

"Все ж таки мені дуже б хотілося, щоб у жінок було свято. І доки що цю дату не змінили, я пропоную її сьогодні відсвяткувати. Ніжні мої і прекрасні. Будемо щасливі, попри все, і хай ніщо не зупине нас народжувати героїв!" – наголосила Могилевська.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Злата Огнєвіч

Співачка привітала прихильниць зі святом. Утім знаменитість у своєму побажанні звернула увагу на те, що жінки мають поважати себе та пам'ятати, які вони насправді сильні, не лише 8 Березня, а й у будь-який інший день у календарі.

"Так, ми можемо собі купити квіти і тримати за руку. Ми можемо вести успішний бізнес і правити країною. Ми можемо бути ніжними і сильними, надихати та вести за собою! Ми норовливі, сексуальні, чуттєві, сталеві, тендітні, веселі, такі різні, але об'єднані в одну жіночу силу. Ми можемо все! Зі святом весни, дівчата! Це ж не один день, розумієте? Це такий стан душі. Всім його бажаю відчувати постійно! А в ті дні, коли сяйво зникатиме— просто, прийшов час приділити більше уваги собі, своїм потребам, почути й відчути внутрішній голос", - зазначила Злата.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Настя Каменських

Артистка переконана, що цінувати жінок та приділяти їм увагу треба не лише 8 Березня, а в будь-який інший день.

"Жінки… скільки сили, стійкості та рішучості наповнює кожну. Та в один момент це змінюється блиском в очах, теплими усмішками та дивовижною чарівністю. Ми поєднуємо у собі впевнених бізнесвумен та дбайливих матерів, ми впевнені у собі, сором'язливі та щодня змінюємо світ на краще, у кросівках чи на підборах. Ми різні…але прекрасні у будь-яких своїх проявах. Я щиро бажаю, аби світ навчився це цінувати. Без надмірних очікувань та завищених вимог. Просто цінувати жінок будь-де, будь-коли, приймати їхній вибір та поважати позицію, якою б вона не була. Бо абсолютно кожен має на це право", - наголосила співачка.

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Надя Дорофєєва

Виконавиця звертає увагу, що 8 Березня - це не свято квітів та подарунків, а нагадування про боротьбу за права жінок.

"Жінки по всьому світу продовжують відстоювати себе та боротися за рівність. Щодня ми, жінки, доводимо, які ми круті і що нам все під силу!" - наголосила артистка.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Слава Дьомін

Ведучий наголосив, що вчить свого сина тішити жінок не лише на свята. А щодо святкувань 8 Березня, то Дьомін переконаний, що варто таки залишити цей день святковим.

Як я ставлюсь до 8 Березня? Я вчу сина, що дівчатам потрібно говорити компліменти і дарувати квіти не тільки 8 Березня або на день народження. Це можна робити у будь-який день року. Адже ви, дівчата, прекрасні! Щодо свята! Прочитав, що 8 Березня святкують в багатьох європейських країнах. Та і опитування в "Дії" показало, що більшість українців підтримують це свято. Тому не сваримось, а обіймаємо одне одного і цілуємо дівчат", - зазначив ведучий.

Слава Дьомін / Фото: instagram.com/slavademin_official

Тим часом чоловіки-артисти залюбки вітають своїх других половинок зі святом. Так, репер Потап, ведучий Андрій Бєдняков, шоумен Юрій Горбунов, співак Сергій Бабкін, гуморист Сергій Середа говорять своїм дружинам теплі слова з привітаннями.

Зазначимо, 8 Березня прийнято привертати увагу до прав жінок, зокрема до таких питань, як гендерна рівність, репродуктивні права, сексизм та насильство. Історія цього свята почалася ще від 1850-х років, коли у США текстильниці вийшли на протести та вимагали рівні з чоловіками умови праці. Щоправда, тоді це не дало результатів. 8 березня 1908 року у США відбулася демонстрація, на якій також звертали увагу на права жінок. Жінки вимагали тоді право голосу, виступали проти тяжких умов праці та трудової експлуатації дітей.

Акції протесту були настільки масштабними, що в Америці оголосили 28 лютого першим Міжнародним днем жінок.

Вже 1910 року у Копенгагені відбулася Міжнародна конференція жінок. Там німецька журналістка та соціалістка Клара Цеткін запропонувала святкувати Міжнародний жіночий день та запровадити його саме 8 Березня. Ідея свята - нагадувати про права жінок.

В Україні теж почали святкувати Міжнародний день жінок. Щоправда, країна тоді входила до складу Радянського Союзу. Спочатку 8 Березня теж боролися за права жінок. Утім, поступово в СРСР це почали зводити на другий план. Натомість свято перетворили на день жіночності, краси та весни.

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