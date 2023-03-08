Стало відомо, де та коли поховають легендарного воїна "Да Вінчі"

Прощання з легендарним воїном, Героєм України Дмитром Коцюбайло "Да Вінчі" відбудеться 9 березня в його рідному селі на Івно-Франківщині. Поховають Героя 10 березня у Києві.

Про це повідомив брат воїна Вадим Коцюбайло.

Прощання із командиром батальйону “Вовки Да Вінчі” відбудеться у четвер, 9 березня, в селі Бовшів.

Місце прощання із "Да Вінчі" – будинок культури та місцева церква. Похорон військового Дмитра Коцюбайла відбудеться у Києві.

"Прощання з нашим Легендарним Дмитром Коцюбайло, другом Да Вінчі, сином, коханим, рідним, братом, побратимом завтра на рідній землі - с. Бовшів 09.03.2023 о 12:00 в будинку культури, після в Церкві. Поховання відбудеться 10.03.2023 в Столиці України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що на війні проти окупантів загинув легендарний боєць Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі".

Як стало відомо, "Да Вінчі" загинув під Бахмутом під час ворожого обстрілу. Відомі військові фотографи розповіли, що стали свідками обстрілу, у результаті якого загинув Дмитро Коцюбайло:

"Це сталось у нас на очах. Обстріл. Ти сказав нам залишитись в укритті. Вибухи, багато вибухів. За хвилину крики: Медика! медика! Да Вінчі! Ми до останнього вірили. Ми до останнього молились. Ти був самим сміливим, самим відчайдушним із всіх, кого ми знали. Ти здавався безсмертним. До кінця днів ми пишатимемось, що знали тебе. Герої не вмирають".

До слова, 1 грудня 2021 року Дмитро Коцюбайло отримав звання героя України із врученням ордену "Золота зірка"

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