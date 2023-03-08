Подоляк назвав чотири пріоритети для України весною щодо війни

Михайло Подоляк наголосив, що антиросійська коаліція повинна продовжити тиснути на РФ.

Радника голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що цією весною антиросійська коаліція повинна продовжити тиснути на Росію та допомогти Україні підготуватися до ефективного контрнаступу.

Про це він написав у Twitter.

За його словами, головними пріоритетами цією весною є:

збільшення військового виробництва – снарядів й ракет;

прискорення постачання бронетехніки для ЗСУ й будівництво ремонтних баз;

ефективний контрнаступ українських військових;

жорсткий тиск на Росію з метою недопущення обходу санкцій.

Нагадаємо, Михайло Подоляк заявив, що Угорщина, заявами про припинення вогню, закликає Україну до капітуляції і виправдовує російський геноцид українців.

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