Джамала восхитила фанатов, перепев хит Майли Сайрус Flowers

Украинская певица Джамала порадовала поклонников своим пением.

Исполнительница перепела хит американской артистки Майли Сайрус – Flowers. Соответствующем роликом Джа поделилась в своем Instagram. На видео певица стоит в массивных солнцезащитных очках и сверкающем наряде и в собственной манере поет Flowers.

"Мы можем купить себе цветы. Можем бороться за свое сегодня и завтра. Нам по силам все. А еще можем быть крейзи, когда захотим", — отметила артистка.

Джамала сделала это по случаю 8 Марта. В частности, композиция Flowers стала своеобразным гимном женщин. В песне Flowers американка поет о том, что она сильная женщина и сама может о себе позаботиться. В частности, перевод припева такой:

Я могу сама себе купить цветы,

Написать свое имя на песке,

Разговаривать с собой часами,

Видеть то, что ты не понимаешь,

Я могу отвести себя на танцы

И могу держать свою собственную руку,

Да, я могу любить себя лучше, чем ты.

Могу любить себя лучше, я могу любить себя лучше, парень

Напомним, недавно группа Kalush Orchestra тоже в своей манере перепела популярную песню. Артистки спели народную композицию "Парова машина", которая в последнее время стала вирусной в Сети.

Читайте также: