Джамала восхитила фанатов, перепев хит Майли Сайрус Flowers

Артистка сделала это по случаю Международного дня женщин.
Украинская певица Джамала порадовала поклонников своим пением.
Исполнительница перепела хит американской артистки Майли Сайрус – Flowers. Соответствующем роликом Джа поделилась в своем Instagram. На видео певица стоит в массивных солнцезащитных очках и сверкающем наряде и в собственной манере поет Flowers.
"Мы можем купить себе цветы. Можем бороться за свое сегодня и завтра. Нам по силам все. А еще можем быть крейзи, когда захотим", — отметила артистка.
Джамала сделала это по случаю 8 Марта. В частности, композиция Flowers стала своеобразным гимном женщин. В песне Flowers американка поет о том, что она сильная женщина и сама может о себе позаботиться. В частности, перевод припева такой:
Я могу сама себе купить цветы,
Написать свое имя на песке,
Разговаривать с собой часами,
Видеть то, что ты не понимаешь,
Я могу отвести себя на танцы
И могу держать свою собственную руку,
Да, я могу любить себя лучше, чем ты.
Могу любить себя лучше, я могу любить себя лучше, парень
Напомним, недавно группа Kalush Orchestra тоже в своей манере перепела популярную песню. Артистки спели народную композицию "Парова машина", которая в последнее время стала вирусной в Сети.
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