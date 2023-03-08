Злата Огневич впервые прокомментировала хейт Ефросининой и Поляковой в свой адрес

Также артистка объяснила, о чем говорилось в ее сообщении, которым она разозлила коллег.

Украинская певица Злата Огневич впервые прокомментировала скандал, разгоревшийся вокруг нее и Маши Ефросининой и Оли Поляковой.

В программе ЖВЛ Огневич отметила, что она такой реакции от коллег по цеху не ожидала и была ошеломлена тем, что услышала от них.

"Когда я это увидела, я была ошеломлена. И я очень удивилась тому, что у Оли и у Маши почему-то на тот момент отсутствовала объективная оценка себя. И в том числе объективная оценка меня. Они очень красивые женщины, успешные, действенные. И я могу им пожелать только мудрости", — сказала Злата.

Эксклюзив со Златой Огневич: о хейте, скандале с Поляковой и отношениях с Клопотенко

Также она объяснила, что имела в виду в своем сообщении, которое оставила в сторис, и из-за которого обиделись Ефросинина и Полякова:

"В своем сообщении в сторис моя речь шла об артистах и концертах в поддержку военных. Я не знала, что Маша Ефросинина артист. Но, это их позиция", — добавила Огневич.

Злата Огневич о возвращении звезд из-за границы / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Напомним, что скандал вокруг Златы Огневич и Маши Ефросининой и Оли Поляковой разгорелся в середине января этого года. Тогда Ефросинина, не называя имени, рассказала об известной украинской певице, которая якобы критиковала, когда она с Поляковой попала в "языковой скандал" и вернулась из-за границы в Украину.

По словам Маши, впоследствии певица вела себя, будто ничего обидного не говорила в их адрес с Олей и просила Ефросинину поддержать в соцсетях ее новый клип. Вероятно, речь шла о Злате Огневич и ее сообщении, в котором она осудила тех артистов, которые после того, как побывали полгода за границей, поехали с концертами к военным. "Как говорят — лучше поздно, чем никогда. Спасибо, что дали нам отдохнуть. Сарказм", — говорилось в посте Огневич.

Читайте также: