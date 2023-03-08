Бахмут может упасть в ближайшие дни – генсек НАТО

В то же время, Столтенберг подчеркнул, что это не обязательно отражает какой-то переломный момент войны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что Бахмут может быть захвачен российскими войсками в ближайшие дни.

Об этом глава Альянса сказал в своем выступлении вне встречи министров обороны ЕС в Стокгольме, сообщает The Guardian.

"Мы видим то, что Россия опрокидывает больше войск, больше сил, и то, чего ей не хватает в качестве, они пытаются компенсировать количеством. Они понесли большие потери, но в то же время мы не можем исключать, что Бахмут может в конце концов упасть в ближайшие дни", – заявил Столтенберг.

В то же время он подчеркнул, что это не обязательно отражает какой-либо переломный момент войны.

"Это лишь подчеркивает, что мы не должны недооценивать Россию. Мы должны продолжать оказывать поддержку Украине", – добавил генсек НАТО.

Напомним, по информации источников ТСН.ua среди высокопоставленных должностных лиц в правительстве, сейчас взять в окружение Бахмут невозможно. Оборона города – принципиальный вопрос для президента и военного командования и решение удерживать Бахмут – их общая позиция.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что в случае захвата Бахмута российские оккупанты будут иметь "открытый путь" для захвата ключевых городов на востоке. Глава государства отверг возможность оцепления города.

По оценкам американских аналитиков, россиянам не хватает возможности использовать тактический захват Бахмута для получения оперативного эффекта. Им также может не хватить механизированных сил для продвижения за Бахмут, а тактические "штурмовые отряды" вряд ли способны вести маневренную войну.

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