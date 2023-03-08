Бахмут може впасти найближчими днями – генсек НАТО

Водночас Столтенберг наголосив, що це необов’язково відображає якийсь переламний момент війни.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг не виключив, що Бахмут може бути захоплений російськими військами найближчими днями.

Про це очільник Альянсу сказав у своєму виступі поза межами зустрічі міністрів оборони ЄС у Стокгольмі, повідомляє The Guardian.

"Ми бачимо те, що Росія перекидає більше військ, більше сил, і те, чого їй бракує в якості, вони намагаються компенсувати кількістю. Вони зазнали великих втрат, але водночас ми не можемо виключати, що Бахмут може зрештою впасти найближчими днями", – заявив Столтенберг.

Водночас він наголосив, що це необов’язково відображає якийсь переламний момент війни.

"Це лише підкреслює, що ми не повинні недооцінювати Росію. Ми повинні продовжувати надавати підтримку Україні", – додав генсек НАТО.

Загадаємо, за інформацією джерел ТСН.ua серед високопосадовців в уряді, наразі взяти в оточення Бахмут неможливо. Оборона міста – принципове питання для президента та військового командування, і рішення утримувати Бахмут – їхня спільна позиція.

Напередодні президент України Володимир Зеленський пояснив, що в разі захоплення Бахмута російські окупанти матимуть "відкритий шлях" для захоплення ключових міст на сході. Глава держави відкинув можливість оточення міста.

За оцінками американських аналітиків, росіянам бракує спроможності використати тактичне захоплення Бахмута для отримання оперативного ефекту. Їм також може не вистачити механізованих сил задля просування за межі Бахмута, а тактичні "штурмові загони" навряд чи здатні вести маневрову війну.

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