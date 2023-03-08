Згадала старі образи: на Одещині чоловік зарізав дружину і ліг спати

У селі Козацьке Балтської територіальної громади між подружжям сталася сварка, яка закінчилася вбивством.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Одеської області.

"Після спільного вживання алкогольних напоїв, коли подружня пара лягла відпочивати, дружина згадала чоловікові старі образи, пов’язані зі зрадою, а він ударив її за це кухонним ножем у живіт і ліг спати. Прокинувшись, зловмисник виявив на ліжку потерпілу без ознак життя та попросив сусідів викликати поліцейських, яким розповів про обставини сімейної сварки", - йдеться у повідомленні відомства.

На підставі зібраних доказів слідчі висунули чоловіку звинувачення в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України та направили обвинувальний акт до суду.

Розглянувши матеріали провадження, дослідивши докази, суд визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Хмельницькій області батько зарізав молодшого сина, а старший дивом врятувався.

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