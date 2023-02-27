17 ударів ножем: онук у ванній зарізав бабусю-мільйонерку 

Хлопець зателефонував до поліції і повідомив про вбивство.

У Великій Британії 19-річний хлопець потрапив під суд за вбивство своєї бабусі, 69-річної Сью Еддіс. Сью Еддіс жила в Брайтоні, була власницею двох ресторанів. Успіх закладів зробив її мільйонеркою.

Про це повідомляє Daily Star.

Онук літньої жінки П'єтро Еддіс проживав разом з нею і готувався стати кухарем в одному з її ресторанів. Поліція виявила тіло Сью Еддіс у ванній з ранами на шиї і грудях. П'єтро сам зателефонував до поліції та зізнався, що зарізав бабусю. Загалом він ударив її ножем 17 разів.

На суді з'ясувалося, що юнак регулярно вживав легкі наркотики разом з антидепресантами.

П'єтро визнав провину у вбивстві. Його адвокати стверджують, що поєднання медикаментозних препаратів, які він на той момент приймав, викликали у нього параноїдальний психоз. Цей чинник вони просять врахувати як пом'якшувальну обставину майбутнього вироку.

Проте сторона звинувачення відкидає аргументи захисту. Прокурор вважає, що П'єтро був цілком осудний і усвідомлював, що робить.

Раніше повідомлялося про моторошний випадок, що трапився у Гонконзі. Там виявили мертвою відому модель. Поліція вже ставиновила, що вбивство скоїли колишній чоловік жінки та його родичі. Вони розчленували тіло.

Вбивство в Японії: застрелили колишнього прем’єра Сіндзо Абе

Читайте також: