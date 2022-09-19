Як додати електронне пенсійне посвідчення у "Дію": інструкція

Пенсіонери тепер можуть не носити пенсійне посвідчення із собою, у додатку «Дія» з'явилося електронне пенсійне посвідчення. Розповідаємо як згенерувати електронне пенсійне посвідчення у "Дії".

Пенсійні посвідчення бувають:

за віком: для жінок — від 55 років, для чоловіків — від 60,

спеціальне: видане через втрату годувальника, інвалідність тощо.

Пенсійне, видане за віком, підтягнеться в застосунок автоматично, так само як і цифровий паспорт. А спеціальне посвідчення необхідно додати в перелік документів самостійно.

Підтягнеться в "Дії" пенсійне посвідчення видане після 2014 року. Якщо пенсійна книжечка старого зразка, її потрібно оновити на пластикову картку в Пенсійному фонді. Також варто звернути увагу, щоб у пенсійному не було помилок та всі дані були коректними.

Як додати пенсійне посвідчення у "Дію"

Для початку необхідно обов’язково оновити застосунок.

На головному меню додатка "Дія" прогортай та натисни на іконку "Додати документ".

Знизу екрану знайди меню з опціями-документами, які можна додати. Обери "Пенсійне Посвідчення".

В новому меню відкриється опція "Додати сертифікат", яку потрібно натиснути.

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