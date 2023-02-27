Трусило люстрами: експерт розповів про нічний землетрус на Закарпатті

В Україні в ніч проти 27 лютого зафіксували землетрус, який стався о 03:15 в районі селища Велика Добронь, що за 19 кілометрів на захід від Мукачева Закарпатської області. Землетрус відбувся на глибині біля 2 кілометрів, магнітудою 3,3 за шкалою Ріхтера.

ТСН.ua розпитав у фахівців Інституту геофізики ім. Субботіна НАН України про те, що саме сталося.

"Майже всі сейсмічні станції карпатського регіону записали цей землетрус. Він відбувся в зоні, де часто трапляються землетруси. Але цього разу, він був трішки потужніший. Зазвичай там фіксуються землетруси магнітудою 2 бали за шкалою Ріхтера, а цей землетрус був сильнішим – його записали сейсмічні станції. Він відчувався людьми в декількох населених пунктів регіону", - сказав директор Інституту геофізики Національної академії наук України Олександр Кендзера.

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За словами сейсмолога, цей землетрус можна описати, наче поруч з будинком проїжджає важка техніка. Через нічний інцидент у будинках місцевих мешканців було помічено слабке хитання люстр на стелі.

"Люди відчули коливання будинку, але вони були не сильні. Справа в тому, що люди зараз налякані тими землетрусами, які відбулися в Туреччині. Тому навіть маленькі за силою землетруси викликають у населення тривогу та переживання. Вони їх дуже гостро відчувають та переживають. Але за силою цей землетрус можна охарактеризувати по відчуттям, коли поруч з домом проїжджає важка техніка, не більше", - додає Олександр Кендзера.

Він не виключає, що подібні землетруси будуть повторюватися в Україні.

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"Подібні землетруси безумовно можуть повторитися. Адже ми перебуваємо в сейсмічній зоні, куди входить Передкарпаття і Закарпаття. Там весь час відбуваються землетруси, які фіксуються сейсмічними станціями. А якщо ще врахувати ще й зону Вранча, яка є в Карпатах, то можу сказати, що протягом року тут записується біля 200 землетрусів. Підкреслю, вони лише записуються, руйнувань при таких землетрусах не виникає", - пояснює нам сейсмолог і додає, що людям страшно відчувати ці поштовхи, але вони проходять без руйнувань.

Нагадаємо, на Закарпатті цієї ночі стався землетрус.

Як повідомлялося, раніше у Туреччині страшний землетрус забрав життя тисяч людей та зруйнував величезну кількість будинків.

Натомість в Інституті геофізики запевнили, що землетруси подібного масштабу Україні не загрожують. Втім, сейсмічна небезпека все ж існує.

Поради, що робити під час землетрусу, читайте тут.

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