На Закарпатті стався землетрус

На Закарпатті у районі селища Велика Добронь в ніч на 27 лютого трапився землетрус магнітудою 3,3 на глибині 2 км.

Про це інформує Головний центр спеціального контролю.

Зазначається, що землетрус не несе загрози для населення. Утім, відноситься до сильно відчутних. Зокрема, поштовхи були відчутні всередині будівлю багатьма людьми.

"Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем. Тремтіння вікон, дверей, посуду. Скрипіння підлоги і стін. Починається дрижання меблів. Предмети, які висять, легко розхитуються; рідина у відкритих ринках злегка коливається. У автомобілях, які стоять на місці, поштовх помітний", - йдеться у повідомленні.

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Останній землетрус, який відчувався більш, ніж у 15 населених пунктах Закарпаття зареєстрували у району м. Іршава, 03 січня 2023 року з магнітудою 3,8 на глибині 6 км.

Землетруси у Туреччині та Сирії

Кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії станом на 25 лютого перевищила 50 тис., рятувальники продовжують роботу.

У Туреччині заарештували 184 спеціалста, яких підозрюють у причетності до руйнування будівель під час землетрусів, які трапилися на початку лютого.

У суботу, 25 лютого, в провінції Ніде, що у центральній частині Туреччини, стався сильний землетрус. Його магнітуда 5,3 бали.

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