Росія змінює тактику ракетних ударів по Україні – ГУР

Росія використовує набагато більше ракет, ніж їх виробляють.

Представник Головного управління розвідки Андрій Черняк розповів, що Росія дійсно змінює тактику завдання ракетних ударів по території України. І це оцінюється з двох позицій.

Про це Черняк сказав у коментарі "РБК-Україна".

"По-перше, вони справді вчаться на своїх помилках. По-друге, в них закінчуються не лише високоточні ракети, а ракетне озброєння загалом", – пояснив представник ГУР.

Черняк зазначив, що Росія має тисячі ракет, але вони використовують їх набагато більше, ніж виробляють.

"За місяць вони зараз можуть виготовити не більше ніж 30-40 ракет. Ті старі ракети, що є в них на озброєнні, або не долітають через несправність, або мають обмежений радіус ураження", - резюмував Андрій Черняк.

Нагадаємо, у ніч проти 27 лютого окупанти знову атакували Україну. Так, Росія вдарила по Запоріжжю ракетами С-300. Постраждав один з об'єктів інфраструктури.

На Донеччині російські загарбники обстріляли Костянтинівку.

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