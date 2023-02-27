Россия меняет тактику ракетных ударов по Украине – ГУР

Россия использует гораздо больше ракет, чем их производят.

Представитель Главного управления разведки Андрей Черняк рассказал, что Россия действительно меняет тактику нанесения ракетных ударов по территории Украины. И это оценивается с двух позиций.

Об этом Черняк сказал в комментарии "РБК-Украина".

"Во-первых, они действительно учатся на своих ошибках. Во-вторых, у них заканчиваются не только высокоточные ракеты, но и ракетное вооружение в целом", – пояснил представитель ГУР.

Черняк отметил, что у России есть тысячи ракет, но они используют их гораздо больше, чем производят.

"За месяц они сейчас могут изготовить не более 30-40 ракет. Те старые ракеты, которые есть у них на вооружении, либо не долетают из-за неисправности, либо имеют ограниченный радиус поражения", — резюмировал Андрей Черняк.

Напомним, в ночь на 27 февраля оккупанты снова атаковали Украину. Так, Россия ударила по Запорожью ракетами С-300. Пострадал один из объектов инфраструктуры.

В Донецкой области российские захватчики обстреляли Константиновку.

Читайте также: