Россия меняет тактику ракетных ударов по Украине – ГУР

Россия использует гораздо больше ракет, чем их производят.
Представитель Главного управления разведки Андрей Черняк рассказал, что Россия действительно меняет тактику нанесения ракетных ударов по территории Украины. И это оценивается с двух позиций.
Об этом Черняк сказал в комментарии "РБК-Украина".
"Во-первых, они действительно учатся на своих ошибках. Во-вторых, у них заканчиваются не только высокоточные ракеты, но и ракетное вооружение в целом", – пояснил представитель ГУР.
Черняк отметил, что у России есть тысячи ракет, но они используют их гораздо больше, чем производят.
"За месяц они сейчас могут изготовить не более 30-40 ракет. Те старые ракеты, которые есть у них на вооружении, либо не долетают из-за неисправности, либо имеют ограниченный радиус поражения", — резюмировал Андрей Черняк.
Напомним, в ночь на 27 февраля оккупанты снова атаковали Украину. Так, Россия ударила по Запорожью ракетами С-300. Пострадал один из объектов инфраструктуры.
В Донецкой области российские захватчики обстреляли Константиновку.
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