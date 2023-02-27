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Враг обстрелял Константиновку на Донбассе: ранен ребенок

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
112
Время на прочтение
1 мин
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Враг обстрелял Константиновку на Донбассе: ранен ребенок

Фото: facebook/Павел Кириленко

Вечером 26 февраля 2023 года около 17 часов, российские военные обстреляли Константиновку в Донецкой области.

Об этом в комментарии Общественному сообщил начальник Константиновской МВА Алексей Рослов.

Один человек получил ранения.

"Повреждены несколько частных домов, автомобиль, ранен один ребенок", — отметил Алексей Рослов.

По словам начальника МВА, ребенку была оказана медицинская помощь на месте.

Напомним, утром в субботу, 28 января, российские оккупанты обстреляли Константиновку в Донецкой области. Враг ударил ракетами по жилому кварталу.

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Дата публикации
Просмотры
112
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