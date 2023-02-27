Враг обстрелял Константиновку на Донбассе: ранен ребенок

Вечером 26 февраля 2023 года около 17 часов, российские военные обстреляли Константиновку в Донецкой области.
Об этом в комментарии Общественному сообщил начальник Константиновской МВА Алексей Рослов.
Один человек получил ранения.
"Повреждены несколько частных домов, автомобиль, ранен один ребенок", — отметил Алексей Рослов.
По словам начальника МВА, ребенку была оказана медицинская помощь на месте.
Напомним, утром в субботу, 28 января, российские оккупанты обстреляли Константиновку в Донецкой области. Враг ударил ракетами по жилому кварталу.
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