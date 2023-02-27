Астрологический прогноз на 27 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: новые дела с большой долей вероятности окажутся успешными, но приступать к ним можно только после того, как будут завершены старые – неоконченные – дела, которые – как назло! – потребуют много времени и усилий.

Символ дня: костер.

Стихия дня: Огонь, Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: красный, алый, пурпурный.

Счастливые камни дня: агат, морион, хризолит.

За какую часть тела отвечает: желудок.

Болезни дня: могут возникнуть проблемы с желудком, периферической и центральной нервной системой, сердцем. Велика вероятность подхватить какой-нибудь вирус, поэтому лучше не посещать мест массового скопления людей.

Питание дня: существует риск пищевого отравления, поэтому необходимо следить за свежестью и качеством продуктов.

Стрижка дня: стрижка улучшит не только внешний вид, но и здоровье.

Дачные работы дня: нужно активно поливать и "подкармливать" домашние растения и рассаду.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры, цель которых уладить разногласия между людьми.

Сны дня: сны нынешней ночи имеют значение только в том случае, если удастся правильно их истолковать: в таком случае они дадут понять, правильно ли человек живет и в какую сторону ему двигаться дальше.

Табу дня: нельзя игнорировать знаки, которые будут посылать звезды.

Афоризм дня: "Невозможно быть свободным от того, от чего убегаешь" (Фридрих Ницше).

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