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27 февраля — какой церковный праздник в православном календаре

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
654
Время на прочтение
2 мин
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27 февраля — какой церковный праздник в православном календаре

Церковный праздник 27 февраля / Фото: pixabay.com

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 27 февраля, в православном календаре день памяти святого Кирилла, брата Мефодия. Родился в Македонии и с детства отличался блестящим умом, хорошо учился в своем городе, а затем еще в Константинополе, где изучал светские и религиозные темы. Когда князь Ростислав попросил императора направить проповедников, владеющих славянским языком, отправили именно святых Кирилла и Мефодия, составивших славянскую азбуку.

Это событие имело место примерно в 862 году.

За несколько недель до смерти святой Кирилл принял постриг в монастыре в Риме. Он обратился к Господу в страстной молитве, в которой выразил свои желания: "Сокруши ересь требовательности, распространи свою Церковь, приняв в ее лоно большую часть, и пусть они будут едины. Сделай их славным народом, который объединен Твоей единственной истинной верой и истинным исповеданием и просвещением сердца их словами Твоего учения…!".

Приметы 27 февраля

Народные приметы 27 февраля / © Pexels
Народные приметы 27 февраля / Фото: Pexels
  • хорошая погода за окном указывает на небольшое похолодание в ближайшем будущем;
  • 27 февраля крепкий мороз – будет жаркое лето;
  • если погода солнечная, то лето будет теплым, но еще продержатся морозы;
  • громко поют синицы — ждите потепления.

Что завтра нельзя делать

Нельзя злорадствовать, злословить и ругаться. Церковь запрещает оскорблять других и лениться. Не желательно заниматься тяжелым физическим трудом, а также стричь ногти или волосы.

Что можно делать завтра

В этот день в старину повитухи принимали у себя женщин с гостинцами, которые благодарили за успешные роды. Верили, что сны против 27 февраля вещи, потому пытались их запомнить, а потом трактовать.

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Дата публикации
Просмотры
654
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