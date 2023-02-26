27 лютого — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 27 лютого, в православному календарі день пам’яті святого Кирила, брата Мефодія. Народився в Македонії та з дитинства відрізнявся блискучим розумом, добре навчався в своєму місті, а потім ще й в Константинополі, де вивчав світські та релігійні теми. Коли князь Ростислав попросив імператора направити проповідників, які володіють слов'янською мовою, відправили саме святих Кирила та Мефодія, які склали слов'янську азбуку.

Ця подія мала місце приблизно 862 року.

За декілька тижнів до своєї смерті святий Кирило приняв постриг у монастирі в Римі. Він звернувся до Господа у палкій молитві, в якій виразив свої бажання: "Сокруши єресь тримовності, розповсюдь свою Церкву, прийнявши в її лоно більшу частину, і нехай вони будуть єдині. Зроби їх славним народом, який об’єднаний Твоєю єдиною істинною вірою та істинним сповідуванням і просвіти серця їх словами Твого вчення…!".

Прикмети 27 лютого

Народні прикмети 27 лютого / Фото: Pexels

гарна погода за вікном вказує на невелике похолодання в найближчому майбутньому;

27 лютого міцний мороз — буде спекотне літо;

якщо погода сонячна, то літо буде теплим, але ще протримаються морози;

голосно співають синиці — чекайте на потепління.

Що завтра не можна робити

Не можна зловтішатися, лихословити та лаятися. Церква забороняє ображати інших та лінуватися. Не бажано займатися важкою фізичною працею, а також стригти нігті чи волосся.

Що можна робити завтра

Цього дня в давнину повитухи приймали в себе жінок з гостинцями, які дякували за успішні пологи. Вірили, що сни проти 27 лютого віщі, тому намагалися їх запам'ятати, а потім трактувати.

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