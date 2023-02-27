Астрологічний прогноз на 27 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: нові справи з великою ймовірністю виявляться успішними, але ставати до них можна тільки після завершення старих – незакінчених – справ, які – як на зло! — вимагають багато часу і зусиль.

Символ дня: багаття.

Стихія дня: Вогонь, Земля.

Щасливий день: 8.

Щасливе число дня: червоний, пурпуровий.

Щасливе каміння дня: агат, моріон, хризоліт.

За яку частину тіла відповідає: шлунок.

Хвороби дня: можуть виникнути проблеми зі шлунком, периферичною та центральною нервовою системою, серцем. Велика можливість підхопити якийсь вірус, тому краще не відвідувати місць масового скупчення людей.

Харчування дня: існує ризик харчового отруєння, тому слід стежити за свіжістю та якістю продуктів.

Стрижка дня: стрижка покращить не лише зовнішній вигляд, а й здоров'я.

Дачні роботи дня: потрібно активно поливати та "підгодовувати" домашні рослини та розсаду.

Магія і містика дня: можна читати змови, які мають на меті залагодити розбіжності між людьми.

Сни дня: сни нинішньої ночі мають значення лише в тому разі, якщо вдасться правильно їх витлумачити: у такому разі вони дадуть зрозуміти, чи правильно людина живе і в який бік їй рухатися далі.

Табу дня: не можна ігнорувати знаки, які надсилатимуть зірки.

Афоризм дня: "Неможливо бути вільним від того, від чого тікаєш" (Фрідріх Ніцше).

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