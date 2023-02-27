Ворог обстріляв Костянтинівку на Донбасі: поранено дитину

Увечері 26 лютого 2023 року близько 17 години, російські військові обстріляли Костянтинівку на Донеччині.
Про це у коментарі Суспільному повідомив начальник Костянтинівської МВА Олексій Рослов.
Одна особа отримала поранення.
"Пошкоджено декілька приватних будинків, автівка, поранено одну дитину", — зауважив Олексій Рослов.
За словами начальника МВА, дитині надали медичну допомогу на місці.
Нагадаємо, зранку в суботу, 28 січня, російські окупанти обстріляли Костянтинівку в Донецькій області. Ворог вдарив ракетами по житловому кварталу.
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