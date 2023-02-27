США, Німеччина та Польща можуть провести спільні навчання

Вашингтон веде переговори з Берліном та Варшавою щодо проведення спільних військових маневрів у Польщі у відповідь на загрозу східному кордону НАТО з боку Росії.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Виступаючи в ефірі суспільно-правового телеканалу ARD, Пісторіус повідомив, що наразі навчання "розглядаються", не навівши жодних інших подробиць, пише DW.

За його словами, військові маневри в країні, що межує з Україною, послужили б "дуже чітким" сигналом союзникам НАТО, а також і президентові Росії Володимиру Путіну.

НАТО "далеко не така слабка, як довгий час вважав" Путін, сказав глава Міноборони ФРН, зазначивши, що альянс "набагато сильніший і згуртованіший, ніж минулого року", до вторгнення російських військ в Україну в лютому 2022 року.

Однак, "для країн Східної Європи, таких як Польща, країни Балтії, Словаччина та інші, важливо бачити, що Німеччина як найважливіший європейський член альянсу і США як трансатлантичний партнер виконують свої оборонні зобов'язання", додав Пісторіус.

Нагадаємо, глава уряду Британії Ріші Сунак заявив, що Україна приєднається до НАТО в майбутньому, але члени Альянсу мають сфокусуватися на сьогоднішній ситуації, щоб переконатися, що мають план продовжувати підтримувати українську безпеку.

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