Прем’єр Британії Сунак: Україна стане членом НАТО

Очільник уряду Британії Ріші Сунак заявив, що Україна приєднається до НАТО у майбутньому, над чим союзники можуть працювати сьогодні.

Про це повідомив кореспондент "Української правди" із посиланням на заяву Сунака під час його зустрічі з українськими журналістами.

"Я згідний з Єнсом Столтенбергом, генеральним секретарем НАТО, який сказав, що Україна стане членом НАТО. Але ми також повинні сфокусуватись на сьогоднішній ситуації. Для мене це означає переконатися, що у нас є план продовжувати підтримку української безпеки - не тільки негайно, але і в довгостроковій перспективі", - сказав Сунак.

Він зазначив, що в ідеалі на шляху до членства у НАТО необхідно надати Україні більше стандартного обладнання НАТО, а також забезпечити оперативну сумісність усіх сил різних країн та те, як вони використовують це обладнання. Навчання українських пілотів тактиці НАТО Сунак назвав частиною цього процесу.

"Це ті речі, над якими ми можемо працювати прямо зараз, і ми повинні працювати над тим, щоб зміцнити безпеку України в довгостроковій перспективі", - додав він.

Прем’єр Британії заявив своїм партнерам і союзникам, що цю розмову "потрібно вести".

"Ми повинні переконатися, що ми говоримо про довгострокове майбутнє України, і це означає, як я вже сказав, надання більшої кількості стандартного обладнання НАТО, пошук шляхів підвищення оперативної готовності і, дійсно, переконатися, що ми думаємо про довгострокові оборонні потреби України, особливо про такі речі, як протиповітряна оборона, наприклад, та інші речі. Це все ті розмови, які я хочу вести з нашими союзниками", - підкреслив Сунак.

За словами Сунака, Лондон готовий допомогти іншим країнам, які вирішать надати літаки Україні, відзначивши, що для самої Британії це завдання є складним.

Ба більше, прем’єр Британії вважає, що далекобійна зброя і прискорення підтримки України здатні пришвидшити вирішальну перевагу українських військ на полі бою.

Раніше політик заявляв, що Україна має отримати достатньо техніки від партнерів. Ріші Сунак казав що НАТО до липня 2023 року завершить розробку проєкту гарантій безпеки для України.