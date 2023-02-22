Премьер Британии Сунак: Украина станет членом НАТО

Глава правительства Британии Риши Сунак заявил, что Украина присоединится к НАТО в будущем, над чем союзники могут работать сегодня.

Об этом сообщил корреспондент Украинской правды со ссылкой на заявление Сунака во время его встречи с украинскими журналистами.

"Я согласен с Йенсом Столтенбергом, генеральным секретарем НАТО, который сказал, что Украина станет членом НАТО. Но мы также должны сфокусироваться на сегодняшней ситуации. Для меня это значит убедиться, что у нас есть план продолжать поддержку украинской безопасности — не только немедленно, но и в долгосрочной перспективе", – сказал Сунак.

Он отметил, что в идеале на пути к членству в НАТО необходимо предоставить Украине большее стандартное оборудование НАТО, а также обеспечить оперативную совместимость всех сил разных стран и то, как они используют это оборудование. Обучение украинских пилотов тактике НАТО Сунак назвал частью этого процесса.

"Это те вещи, над которыми мы можем работать прямо сейчас, и мы должны работать над тем, чтобы укрепить безопасность Украины в долгосрочной перспективе", – добавил он.

Премьер Британии заявил своим партнерам и союзникам, что этот разговор "нужно вести".

"Мы должны убедиться, что мы говорим о долгосрочном будущем Украины, и это означает, как я уже сказал, предоставление большего количества стандартного оборудования НАТО, поиск путей повышения оперативной готовности и действительно убедиться, что мы думаем о долгосрочных оборонных потребностях Украины, особенно о таких вещах, как противовоздушная оборона, например и другие вещи. Это все те разговоры, которые я хочу вести с нашими союзниками", — подчеркнул Сунак.

По словам Сунака, Лондон готов помочь другим странам, которые решат предоставить самолеты Украине, отметив, что для самой Британии эта задача сложная.

Более того, премьер Британии считает, что дальнобойное оружие и ускорение поддержки Украины способны ускорить решающее преимущество украинских войск на поле боя.

Ранее политик заявлял, что Украина должна получить достаточно технику от партнеров. Риши Сунак говорил, что НАТО до июля 2023 года завершит разработку проекта гарантий безопасности для Украины.