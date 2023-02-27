В Україні масштабна повітряна тривога: названо причину (мапа)

Повітряна тривога зараз охопила всю територію України.

В Україні зранку 27 лютого оголошено масштабну повітряну тривогу.

Про це свідчить мапа повітряних тривог України.

Зазначимо, що повітряну тривогу почали оголошувати близько 8:20. Станом на 8:31 її оголошено в усіх регіонах України.

Повітряна тривога 27 лютого

У Мережі повідомляють, що тривогу оголошено через зліт МіГ-31К ВПС РФ. МіГи можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ. Слід зазначити, що цей винищувач є потенційним носієм гіперзвукових ракет Х-47М/2 "Кинджал", яку наша ППО поки що не може збивати.

За даними речника Одеської ОВА Сергія Братчука, у Чорному морі наразі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий ракетоносій.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 27 лютого, окупанти масовано атакували Україну. Повітряна тривога тривала понад 5 годин. Атака дронів здійснювалася двома хвилями, максимально розтягнутими за часом, щоб виснажити нашу ППО.

Війська РФ випустили 14 дронів-камікадзе, 11 з них вдалося збити ППО.

У повітряному просторі навколо Києва було збито 9 "шахедів". За попередніми даними, минулося без жертв та влучань в об’єкти інфраструктури.

Хмельницький росіяни теж атакували безпілотниками. У результаті атаки загинув рятувальник ДСНС, ще 4 отримали поранення.

Запоріжжя росіяни обстріляли ракетами С-300. Постраждала адмінбудівля. На щастя, минулося без жертв.

Також росіяни вдарили ракетами по Мирнограду на Донеччині. Пошкоджено садок та гараж.

Крім того, ворог обстріляв Костянтинівку, поранивши дитину.

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