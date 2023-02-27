Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Понад 500 окупантів та літак: Генштаб оновив втрати ворога на фронті

Понад 500 окупантів та літак: Генштаб оновив втрати ворога на фронті

Фото: Associated Press

За минулу добу лави "200-х" поповнили ще понад 560 окупантів.

Українські воїни за минулу добу знищили ще 560 російських окупантів.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 27.02.23 орієнтовно склали: 

  • особового складу ‒ близько 148690 (+560) осіб ліквідовано 
  • танків  ‒ 3385 (+4)  
  • бойових броньованих машин  ‒ 6621 (+6) 
  • артилерійських систем – 2380  
  • РСЗВ– 475 
  • засоби ППО  ‒ 247 
  • літаків – 300 
  • гелікоптерів – 288 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2048 (+11)
  • крилаті ракети  ‒ 873 
  • кораблі /катери  ‒ 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5248 (+6) 
  • спеціальна техніка  ‒ 230

Раніше Генштаб повідомив, що Російська Федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили 81 атаку окупантів на цих напрямках.

Рік під ракетами: Генштаб оприлюднив шокуючу статистику про ракетні обстріли України

Рік під ракетами: Генштаб оприлюднив шокуючу статистику про ракетні обстріли України

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1668
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація