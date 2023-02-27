Понад 500 окупантів та літак: Генштаб оновив втрати ворога на фронті

За минулу добу лави "200-х" поповнили ще понад 560 окупантів.

Українські воїни за минулу добу знищили ще 560 російських окупантів.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 27.02.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 148690 (+560) осіб ліквідовано

танків ‒ 3385 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 6621 (+6)

артилерійських систем – 2380

РСЗВ– 475

засоби ППО ‒ 247

літаків – 300

гелікоптерів – 288

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2048 (+11)

крилаті ракети ‒ 873

кораблі /катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5248 (+6)

спеціальна техніка ‒ 230

Раніше Генштаб повідомив, що Російська Федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили 81 атаку окупантів на цих напрямках.

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