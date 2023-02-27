Росія вночі атакувала Україну дронами: скільки збили

Уночі 27 лютого російська армія атакувала Україну дронами, 11 з 14 вдалось збити.

Про це повідомив Генеральний штаб.

Повідомляється, що окупанти застосували територією північних та західних областей країни 14 БпЛА типу Shahed.

"Попередньо 11 дронів даного типу збили українські сили протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що внаслідок російських ударів по Хмельницькому вночі 27 лютого є загиблі та поранені.Ворог атакував місто з використанням безпілотників, повідомив вранці міський голова Олександр Симчишин.

Пізно вечері, 26 лютого, тривога охопила кілька областей України, зокрема Київ та Київську область. Повідомлялося про атаку ударних дронів ворога. У деяких регіонах працювали сили ППО.

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