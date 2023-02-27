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Нічна атака на Хмельницький: в ОВА повідомили трагічні новини

Нічна атака на Хмельницький: в ОВА повідомили трагічні новини

Фото: t.me/khmelnytskaODA

Через ворожий удар загинула людина.

У Хмельницькому сьогодні вночі, 27 лютого, під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Мер міста Олександр Симчишин підтвердив вибухи та коротко розповів про наслідки.

"Чергова масована терористична атака на Хмельницьку громаду. Цього разу ворог використав БПЛА. Наразі відомо про 1 загиблого та 4 поранених. Пошкоджено низку будівель. Триває гасіння пожеж", - написав він у Телеграм.

Нагадаємо, вночі російська армія атакувала Україну дронами, 11 з 14 вдалось збити, повідомив Генеральний штаб.

У Хмельницькому пролунали три вибухи, у Київській та Чернігівській областях працювала ППО.

Крім цього, вночі окупанти обстріляли Запоріжжя ракетами С-300.Пошкоджено один з об'єктів інфраструктури, люди не постраждали.

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