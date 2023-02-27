Ночная атака на Хмельницкий: в ОВА сообщили трагические новости

В Хмельницком сегодня ночью, 27 февраля, во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Мэр города Александр Симчишин подтвердил взрывы и рассказал о последствиях.

"Очередная массированная террористическая атака на Хмельницкую громаду. На этот раз враг использовал БПЛА. Сейчас известно об 1 погибшем и 4 раненых. Поврежден ряд зданий. Продолжается тушение пожаров", — написал он в Телеграмм.

Напомним, ночью российская армия атаковала Украину дронами, 11 из 14 удалось сбить, сообщил Генеральный штаб.

В Хмельницком прогремели три взрыва, в Киевской и Черниговской областях работала ПВО.

Кроме этого, ночью оккупанты обстреляли Запорожье ракетами С-300. Поврежден один из объектов инфраструктуры, люди не пострадали.

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