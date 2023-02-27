В Хмельницком раздался третий взрыв: не оставляйте укрытия

В Хмельницком снова раздался взрыв, сообщают корреспонденты Общественного.

В городе и области идет воздушная тревога.

"Еще один взрыв! Не оставляйте укрытия!", — написал в социальных сетях глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

Напомним, что ранее в Хмельницком раздался взрыв.

А потом и последующий взрыв.

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Напомним, что в Хмельницкой области тоже объявлена воздушная тревога.

Добавим, что раньше в Запорожье раздались взрывы.

Заметим, что раньше на Черниговщине работало ПВО. Украинские военные сбили один вражеский беспилотник.

Позже появилась информация о еще одном сбитом беспилотнике.

А потом -- третий сбитый дрон.

Добавим, что в двух районах Киевской области были слышны взрывы. Украинцев предупредили об опасности. В области работает ПВО.