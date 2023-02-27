В Хмельницком раздался третий взрыв: не оставляйте укрытия

Продолжается тревожная ночь 27 февраля 2023 года
В Хмельницком снова раздался взрыв, сообщают корреспонденты Общественного.
В городе и области идет воздушная тревога.
"Еще один взрыв! Не оставляйте укрытия!", — написал в социальных сетях глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.
Напомним, что ранее в Хмельницком раздался взрыв.
А потом и последующий взрыв.
Напомним, что в Хмельницкой области тоже объявлена воздушная тревога.
Добавим, что раньше в Запорожье раздались взрывы.
Заметим, что раньше на Черниговщине работало ПВО. Украинские военные сбили один вражеский беспилотник.
Позже появилась информация о еще одном сбитом беспилотнике.
А потом -- третий сбитый дрон.
Добавим, что в двух районах Киевской области были слышны взрывы. Украинцев предупредили об опасности. В области работает ПВО.
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