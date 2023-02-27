В Хмельницком раздался взрыв: берегите себя

Будьте осторожны!
В Хмельницком раздался взрыв.
Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях и мониторинговые каналы.
Согласно информации последних, в Хмельницкой области работает ПВО.
Официальной информации об инциденте пока нет.
Опасность сохраняется! Находитесь в укрытии до окончания воздушной тревоги. Верим в ВСУ.
Позже информацию подтвердил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.
"Прозвучал взрыв в Хмельницком. Детали со временем. Берегите себя! Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении.
Добавим, что раньше в Запорожье раздались взрывы.
Напомним, что в Хмельницкой области тоже объявлена воздушная тревога.
Заметим, что раньше на Черниговщине работало ПВО. Украинские военные сбили один вражеский беспилотник.
Позже появилась информация о еще одном сбитом беспилотнике.
А потом -- третий сбитый дрон.
Добавим, что в двух районах Киевской области были слышны взрывы. Украинцев предупредили об опасности. В области работает ПВО.
Читайте также: