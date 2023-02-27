В Хмельницком раздался взрыв: берегите себя

В Хмельницком раздался взрыв.

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях и мониторинговые каналы.

Согласно информации последних, в Хмельницкой области работает ПВО.

Официальной информации об инциденте пока нет.

Опасность сохраняется! Находитесь в укрытии до окончания воздушной тревоги. Верим в ВСУ.

Позже информацию подтвердил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

"Прозвучал взрыв в Хмельницком. Детали со временем. Берегите себя! Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

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Добавим, что раньше в Запорожье раздались взрывы.

Напомним, что в Хмельницкой области тоже объявлена воздушная тревога.

Заметим, что раньше на Черниговщине работало ПВО. Украинские военные сбили один вражеский беспилотник.

Позже появилась информация о еще одном сбитом беспилотнике.

А потом -- третий сбитый дрон.

Добавим, что в двух районах Киевской области были слышны взрывы. Украинцев предупредили об опасности. В области работает ПВО.

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