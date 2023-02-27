У Хмельницькому пролунав вибух: бережіть себе

У Хмельницькому пролунав вибух.

Про це повідомляють очевидці у соціальних мережах та моніторингові канали.

Згідно з інформацією останніх, у Хмельницькій області працює ППО.

Офіційної інформації про інцидент наразі немає.

Небезпека все ще зберігається! Перебувайте в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Віримо в ЗСУ.

Пізніше інформацію підтвердив очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"Пролунав вибух у Хмельницькому. Деталі згодом. Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що раніше у Запоріжжі пролунали вибухи.

Нагадаємо, що у Хмельницькій області теж оголошена повітряна тривога.

Зауважимо, що раніше на Чернігівщині працювало ППО. Українські військові збили один ворожий безпілотник.

Пізніше з'явилася інформація про ще один збитий безпілотник.

А потім - і третій збитий дрон.

Додамо, що у двох районах на Київщині було чути вибухи. Українців попередили про небезпеку. В області працює ППО.

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