У Хмельницькому пролунав вибух: бережіть себе

Будьте обережні!
У Хмельницькому пролунав вибух.
Про це повідомляють очевидці у соціальних мережах та моніторингові канали.
Згідно з інформацією останніх, у Хмельницькій області працює ППО.
Офіційної інформації про інцидент наразі немає.
Небезпека все ще зберігається! Перебувайте в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Віримо в ЗСУ.
Пізніше інформацію підтвердив очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
"Пролунав вибух у Хмельницькому. Деталі згодом. Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях", - йдеться у повідомленні.
Додамо, що раніше у Запоріжжі пролунали вибухи.
Нагадаємо, що у Хмельницькій області теж оголошена повітряна тривога.
Зауважимо, що раніше на Чернігівщині працювало ППО. Українські військові збили один ворожий безпілотник.
Пізніше з'явилася інформація про ще один збитий безпілотник.
А потім - і третій збитий дрон.
Додамо, що у двох районах на Київщині було чути вибухи. Українців попередили про небезпеку. В області працює ППО.
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