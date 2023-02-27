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У Хмельницькому пролунав вибух: бережіть себе

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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6490
Час на прочитання
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У Хмельницькому пролунав вибух: бережіть себе

У деяких регіонах України лунають сирени / Фото: ТСН.ua

Будьте обережні!

У Хмельницькому пролунав вибух. 

Про це повідомляють очевидці у соціальних мережах та моніторингові канали. 

Згідно з інформацією останніх, у Хмельницькій області працює ППО. 

Офіційної інформації про інцидент наразі немає. 

Небезпека все ще зберігається! Перебувайте в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Віримо в ЗСУ. 

Пізніше інформацію підтвердив очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. 

"Пролунав вибух у Хмельницькому. Деталі згодом. Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях", - йдеться у повідомленні. 

Додамо, що раніше у Запоріжжі пролунали вибухи

Нагадаємо, що у Хмельницькій області теж оголошена повітряна тривога

Зауважимо, що раніше на Чернігівщині працювало ППО. Українські військові збили один ворожий безпілотник. 

Пізніше з'явилася інформація про ще один збитий безпілотник

А потім - і третій збитий дрон

Додамо, що у двох районах на Київщині було чути вибухи. Українців попередили про небезпеку. В області працює ППО. 

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Дата публікації
Перегляди
6490
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