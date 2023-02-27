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В Україні "почервоніла" нова область: будьте обережними

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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2621
Час на прочитання
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В Україні "почервоніла" нова область: будьте обережними

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Попри те, що у частині українських областей пролунав відбій повітряної тривоги, ще велика частина областей - "червона".

Станом на 01:32 27 лютого 2023 року повітряна тривога оголошена у Рівненській, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Луганській, Запорізькій областях та автономній республіці Крим. 

Також до цього переліку областей долучилася Хмельницька область. 

Будьте уважними та обережними! Не нехтуйте особистою безпекою! Перебувайте в укриття та не забувайте про "правило двох стін". 

Чекайте на офіційні повідомлення влади. 

Нагадаємо, що раніше на Чернігівщині працювало ППО. Українські військові збили один ворожий безпілотник. 

Пізніше з'явилася інформація про ще один збитий безпілотник

А потім - і третій збитий дрон

Додамо, що у двох районах на Київщині було чути вибухи. Українців попередили про небезпеку. В області працює ППО. 

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Дата публікації
Перегляди
2621
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