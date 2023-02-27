В Україні "почервоніла" нова область: будьте обережними

Попри те, що у частині українських областей пролунав відбій повітряної тривоги, ще велика частина областей - "червона".

Станом на 01:32 27 лютого 2023 року повітряна тривога оголошена у Рівненській, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Луганській, Запорізькій областях та автономній республіці Крим.

Також до цього переліку областей долучилася Хмельницька область.

Будьте уважними та обережними! Не нехтуйте особистою безпекою! Перебувайте в укриття та не забувайте про "правило двох стін".

Чекайте на офіційні повідомлення влади.

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Нагадаємо, що раніше на Чернігівщині працювало ППО. Українські військові збили один ворожий безпілотник.

Пізніше з'явилася інформація про ще один збитий безпілотник.

А потім - і третій збитий дрон.

Додамо, що у двох районах на Київщині було чути вибухи. Українців попередили про небезпеку. В області працює ППО.

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