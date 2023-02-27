В Украине "покраснела" новая область: будьте осторожными

Несмотря на то, что в части украинских областей раздался отбой воздушной тревоги, еще большая часть областей – "красная".

По состоянию на 01:32 27 февраля 2023 воздушная тревога объявлена в Ровенской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Луганской, Запорожской областях и автономной республике Крым.

Также в этот список областей присоединилась Хмельницкая область.

Будьте внимательны и осторожны! Не пренебрегайте личной безопасностью! Находитесь в укрытии и не забывайте о "правило двух стен".

Ждите официальных сообщений властей.

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Напомним, что ранее на Черниговщине работало ПВО. Украинские военные сбили один вражеский беспилотник.

Позже появилась информация о еще одном сбитом беспилотнике.

А потом -- третий сбитый дрон.

Добавим, что в двух районах Киевской области были слышны взрывы. Украинцев предупредили об опасности. В области работает ПВО.

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