В Запорожье раздались взрывы: находитесь в безопасности

Находитесь в укрытиях.
На территории Запорожской области раздались взрывы.
Об этом пишет Общественное.
В городе и области объявлена воздушная тревога.
"Находитесь в безопасных местах. Не распространяйте фото/видео — не информируйте врага о результатах их работы в Запорожской области! Держимся!", – сообщили в Запорожской областной военной администрации.
Согласно сообщениям мониторинговых каналов, речь идет о том, что город оказался под обстрелом ЗРК.
Напомним, что ранее на Черниговщине работало ПВО. Украинские военные сбили один вражеский беспилотник.
Позже появилась информация о еще одном сбитом беспилотнике.
А потом -- третий сбитый дрон.
Добавим, что в двух районах Киевской области были слышны взрывы. Украинцев предупредили об опасности. В области работает ПВО.
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