В Запорожье раздались взрывы: находитесь в безопасности

На территории Запорожской области раздались взрывы.

Об этом пишет Общественное.

В городе и области объявлена воздушная тревога.

"Находитесь в безопасных местах. Не распространяйте фото/видео — не информируйте врага о результатах их работы в Запорожской области! Держимся!", – сообщили в Запорожской областной военной администрации.

Согласно сообщениям мониторинговых каналов, речь идет о том, что город оказался под обстрелом ЗРК.

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Напомним, что ранее на Черниговщине работало ПВО. Украинские военные сбили один вражеский беспилотник.

Позже появилась информация о еще одном сбитом беспилотнике.

А потом -- третий сбитый дрон.

Добавим, что в двух районах Киевской области были слышны взрывы. Украинцев предупредили об опасности. В области работает ПВО.

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