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В Запорожье раздались взрывы: находитесь в безопасности

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
718
Время на прочтение
1 мин
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В Запорожье раздались взрывы: находитесь в безопасности

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога / Фото: ТСН.ua

Находитесь в укрытиях.

На территории Запорожской области раздались взрывы.

Об этом пишет Общественное.

В городе и области объявлена воздушная тревога.

"Находитесь в безопасных местах. Не распространяйте фото/видео — не информируйте врага о результатах их работы в Запорожской области! Держимся!", – сообщили в Запорожской областной военной администрации.

Согласно сообщениям мониторинговых каналов, речь идет о том, что город оказался под обстрелом ЗРК.

Напомним, что ранее на Черниговщине работало ПВО. Украинские военные сбили один вражеский беспилотник.

Позже появилась информация о еще одном сбитом беспилотнике.

А потом -- третий сбитый дрон.

Добавим, что в двух районах Киевской области были слышны взрывы. Украинцев предупредили об опасности. В области работает ПВО.

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Дата публикации
Просмотры
718
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