На севере страны сбили третий беспилотник – украинские военные

В ряде украинских областей объявлена воздушная тревога.
На севере Украины сбили третий вражеский беспилотник за ночь.
Об этом сообщает оперативное командование "Север" в социальных сетях.
"Третий БПЛА – «минус», – говорится в сообщении.
Воздушная тревога еще тревога. Находитесь в укрытии, не пренебрегайте личной безопасностью.
"Наша ПВО – лучшие!", - заметил в сообщении глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
Напомним, что ранее на Черниговщине работало ПВО. Украинские военные сбили один вражеский беспилотник.
Позже появилась информация о еще одном сбитом беспилотнике.
Добавим, что в двух районах Киевской области были слышны взрывы. Украинцев предупредили об опасности. В области работает ПВО.
Читайте также: