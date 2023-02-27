На севере страны сбили третий беспилотник – украинские военные

На севере Украины сбили третий вражеский беспилотник за ночь.

Об этом сообщает оперативное командование "Север" в социальных сетях.

"Третий БПЛА – «минус», – говорится в сообщении.

Воздушная тревога еще тревога. Находитесь в укрытии, не пренебрегайте личной безопасностью.

"Наша ПВО – лучшие!", - заметил в сообщении глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Также читайте Атака на Киев: в воздушном пространстве столицы обнаружены вражеские объекты

Напомним, что ранее на Черниговщине работало ПВО. Украинские военные сбили один вражеский беспилотник.

Позже появилась информация о еще одном сбитом беспилотнике.

Добавим, что в двух районах Киевской области были слышны взрывы. Украинцев предупредили об опасности. В области работает ПВО.

Читайте также:

Сколько раз за этот год украинцы слышали звуки воздушной тревоги