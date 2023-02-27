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На севере страны сбили третий беспилотник – украинские военные

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1180
Время на прочтение
1 мин
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На севере страны сбили третий беспилотник – украинские военные

Фото: Государственная пограничная служба Украины

В ряде украинских областей объявлена воздушная тревога.

На севере Украины сбили третий вражеский беспилотник за ночь.

Об этом сообщает оперативное командование "Север" в социальных сетях.

"Третий БПЛА – «минус», – говорится в сообщении.

Воздушная тревога еще тревога. Находитесь в укрытии, не пренебрегайте личной безопасностью.

"Наша ПВО – лучшие!", - заметил в сообщении глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Напомним, что ранее на Черниговщине работало ПВО. Украинские военные сбили один вражеский беспилотник.

Позже появилась информация о еще одном сбитом беспилотнике.

Добавим, что в двух районах Киевской области были слышны взрывы. Украинцев предупредили об опасности. В области работает ПВО.

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Дата публикации
Просмотры
1180
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