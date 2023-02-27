На півночі країни збили третій безпілотник - українські військові

У низці українських областей оголошена повітряна тривога.
На півночі України збили третій ворожий безпілотник за ніч.
Про це інформує оперативне командування "Північ" у соціальних мережах.
"Третій БПЛА - «мінус», - йдеться у повідомленні.
Повітряна тривога ще тривога. Перебувайте в укритті, не нехтуйте особистою безпекою.
"Наша ППО - кращі!", - зауважив у повідомленні очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
Нагадаємо, що раніше на Чернігівщині працювало ППО. Українські військові збили один ворожий безпілотник.
Пізніше з'явилася інформація про ще один збитий безпілотник.
Додамо, що у двох районах на Київщині було чути вибухи. Українців попередили про небезпеку. В області працює ППО.
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