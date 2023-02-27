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На півночі країни збили третій безпілотник - українські військові

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
2019
Час на прочитання
1 хв
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На півночі країни збили третій безпілотник - українські військові

Фото: Державна прикордонна служба України

У низці українських областей оголошена повітряна тривога.

На півночі України збили третій ворожий безпілотник за ніч.

Про це інформує оперативне командування "Північ" у соціальних мережах. 

"Третій БПЛА - «мінус», - йдеться у повідомленні. 

Повітряна тривога ще тривога. Перебувайте в укритті, не нехтуйте особистою безпекою. 

"Наша ППО - кращі!", - зауважив у повідомленні очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. 

Нагадаємо, що раніше на Чернігівщині працювало ППО. Українські військові збили один ворожий безпілотник. 

Пізніше з'явилася інформація про ще один збитий безпілотник

Додамо, що у двох районах на Київщині було чути вибухи. Українців попередили про небезпеку. В області працює ППО. 

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Дата публікації
Перегляди
2019
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