На півночі країни збили третій безпілотник - українські військові

На півночі України збили третій ворожий безпілотник за ніч.

Про це інформує оперативне командування "Північ" у соціальних мережах.

"Третій БПЛА - «мінус», - йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога ще тривога. Перебувайте в укритті, не нехтуйте особистою безпекою.

"Наша ППО - кращі!", - зауважив у повідомленні очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Нагадаємо, що раніше на Чернігівщині працювало ППО. Українські військові збили один ворожий безпілотник.

Пізніше з'явилася інформація про ще один збитий безпілотник.

Додамо, що у двох районах на Київщині було чути вибухи. Українців попередили про небезпеку. В області працює ППО.

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