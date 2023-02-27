Російські мобілізовані поскаржилися Путіну на розстріли в спину: відео

“Мобіки” з Іркутської області заявили, що їх відправляють на штурм як "витратний матеріал".

Мобілізовані росіяни з Іркутської області, яких відправили воювати на Донбас під керівництвом командирів із “ДНР”, пожалілися президенту РФ Володимиру Путіну на “беззаконні та злочинні” накази командування.

Відеозвернення опублікував Telegram-канал “Люди Байкалу”.

Російські військові, які ховають свої обличчя за масками та каптурами, розповіли, що командири посилають їх на штурм і прямо заявляють, що вони — всього лиш “витратний матеріал”, а їхній єдиний шанс повернутися додому — отримати поранення в бою.

“Командири з “ДНР” стріляють із автоматів по наших мобілізованих, бо [солдати] відмовляються йти до штурмових підрозділів”, - говорить у зверненні до Путіна один з “мобіків”.

Вони нарікають, що на Донбасі з їхнього підрозділу за день сформували штурмові загони і відправили в бій без підтримки, артилерії, зв'язку, саперів та розвідки.

Окупанти додали, що від листопада 2022 року їхній полк уже шість разів поповнювався новими мобілізованими. Вони згадали про “мобіків” з іншого батальйону, які служили у цьому ж полку і записували аналогічне відеозвернення. За словами солдатів, цей батальйон практично знищено.

“Командуванню байдужі наші життя... Командування вже вшосте заповнює свій штат новими мобілізованими. Просимо допомоги. Звертатися більше нікуди”, - намагалися пробити на жалість кремлівського диктатора відправлені на забій російські солдати.

Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв у своєму Telegram-каналі підтвердив, що відеозвернення до Володимира Путіна дійсно записане мобілізованими з цього регіону РФ.

"Звернувся за роз'ясненнями до військової прокуратури Міністерства оборони РФ. Там визначили відповідального за роботу із нашими військовослужбовцями. Проведено індивідуальні бесіди", - повідомив він, зауваживши, що іркутських мобілізованих, очевидно, якщо вони до того часу доживуть, повинні перевести до іншого місця несення служби.

Про значні втрати іркутських "мобіків" на Донбасі, яких посилають штурмувати Авдіївку, свідчить опублікована переписка з дружинами.

Нагадаємо, раніше мобілізовані з Омської області РФ, яких відправили на війну в Україну, записали відео, в якому поскаржилися на розформування свого артилерійського полку і підпорядкування особового складу терористам так званої “ДНР”. Вони нарікають, що нові “командири” збирають в них гроші на бензин та погрожують без підготовки відправити на передову.

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