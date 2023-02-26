Медведєв видав нові заяви про причини нападу Росії на Україну

Медведєв вважає, що розвалити Росію так само легко, як СРСР, не вийде.

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв, якого напередодні заколихала промова його президента Володимира Путіна, зробив чергові заяви щодо "нав'язливого бажання Заходу роздерти РФ" та причин так званої "СВО".

Про це та низку тотожних висловлювань Медведєва пишуть пропагандистські росЗМІ.

Так, він нагадав своїм співвітчизникам, що саме "нав'язливе бажання Заходу роздерти РФ призвело до спеціальної військової операції".

За його словами, країни ЄС та США дбають лише про свої інтереси, а Росію штовхають у прірву.

Додамо ще декілька тезісів заступника голови Радбезу РФ:

вороги Росії, підтримуючи київський режим, ведуть мир до тотального фіаско та апокаліпсису, але Росія цього не допустить;

загроза існуванню РФ поставила б питання існування всієї людської цивілізації: "Світ без Росії нам не потрібний " ;

розвалити Росію так само легко, як СРСР, не вийде.

Також заступник голови Ради безпеки Росії назвав точками неповернення підтриману Заходом агресію Грузії проти Південної Осетії у 2008 році та небажання визнавати підсумки референдуму в Криму у 2014 році.

Нагадаємо, що водночас заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв нарешті визнав реальну долю Росії після програшу у війні. Він також заявив, що РФ "має право захищатися будь-якою зброєю, зокрема, і ядерною".